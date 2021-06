Zi grea pentru conducerea IPJ Buzău Conducerea Poliției Romane a dispus efectuarea de verificari cu privire la modul de intervenție a celor doi polițiști care au privit cum un șofer este snopit in bataie in trafic. „Avand in vedere evenimentul din județul Buzau, de ieri, 12 iunie, Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Romane este abilitat … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

