Presedintele Klaus Iohannis a convocat pentru marti partidele si formatiunile parlamentare la consultari in vederea desemnarii unui premier. Consultarile vor incepe la ora 15.00, cu delegatia PSD. ”In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de Prim-ministru”, a transmis Administratia Prezidentiala. Programul consultarilor este…