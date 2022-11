Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 7 Noiembrie 1867 s-a nascut, in Varșovia, Maria Sklodowska-Curie, chimista franceza de origine poloneza, laureata cu premiul Nobel in Chimie si Fizica. S-a nascut in Varsovia, emigrand in Franta in 1891. A urmat studii la Sorbona, unde l-a și intalnit pe viitorul soț. S-a casatorit cu Pierre…

- Un cercetator ieșean, domnul dr. Narcis Avarvari, directorul CNRS al Laboratorului Moltech Anjou – Universite d’Angers din Franța, a devenit membru al prestigioasei Academii Europene de Științe și Arte, o rețea transnaționala și interdisciplinara care conecteaza aproximativ 2.000 de oameni de știința…

- Simona Bucura-Oprescu: La acest ceas de sarbatoare, adresez tuturor celor ce poarta uniforma militara un calduros La Mulți Ani! Cu prilejul Zilei Armatei Romane, deputatul Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, transmite…

- Regalul muzical de zece zile organizat de Fundația Culturala Jazz Banat sub numele de Timișoara Jazz Festival include o serie de manifestari de neratat pentru melomani, una dintre acestea fiind premiera mondiala a filmului „Inside Scofield“, care va avea loc in data de 29 octombrie in Aula Magna a Universitații…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Principele Radu au vizitat Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara. Aici, in Aula Magna, in care au luat loc studenți, profesori și membrii Senatului universitații, Custodele Coroanei a primit titlul de Doctor Honoris Causa. Fii…

- Clopotel universitar. In data de 3 octombrie, ora 10:00, in Aula Magna “Iulian Dracea” a Universitații de Științele Vieții “Regele Mihai I” din Timișoara, va avea loc Festivitatea de deschidere a noului an universitar 2022-2023. „Invitați speciali: IPS Ioan Selejan – Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit…

- Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iasi deschide, astazi, printr-o ceremonie festiva, anul universitar 2022 - 2023. La evenimentul care are loc in Aula Magna "Haralamb Vasiliu" sunt prezenti trei alti rectori de la universitatile de stat din Iasi: prof.dr. Dan Cascaval,…

- Premiul „Alegerea Publicului" la Festivalul de Film si Istorii de la Rasnov, eveniment care s-a incheiat duminica, a revenit filmului „Regele Mihai: Drumul spre casa".