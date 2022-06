Stiri pe aceeasi tema

- Omul de nadejde la locul potrivit de Domnul, parintele Dumitru Trofin, paroh la Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” din Martanușul Covasnei, a reușit performanța de a aduna in Noaptea de Inviere, a.c., aproximativ doua sute de creștini, deși comunitatea romaneasca este cu mult sub o suta de…

- Peste 200 de evenimente sunt programate pentru aceasta seara, in 87 de locuri din țara, de Noaptea Muzeelor. In București vor putea fi vizitate 64 de muzee, galerii de arta, case memoriale și biblioteci. De asemenea, Primaria Capitalei va gazdui 9 expoziții, o proiecție de filme istorice și o proiecție…

- Este ziua ultimului drum pentru Iulia, femeia din Timișoara, care a cazut de pe un bloc cu zece etaje, impreuna cu cei doi copii. La capela au venit rude, prieteni și apropiați, care au adus jucarii și jerbe de flori. Cei trei au fost așezați in același sicriu. Este o decizie neașteptata, inclusiv…

- Putin a participat, in aceasta noapte, la slujba de Paști, organizata de Biserica Ortodoxa rusa, care susține invazia Rusiei in Ucraina. Vladimir Putin, imbracat intr-un costum albastru inchis cu o camașa alba și cravata și a ascultat slujba la Catedrala Mantuitorul din Moscova, alaturi de primarul…

- Capul Bisericii ortodoxe din Ucraina, mitropolitul Epifanie, le-a cerut miercuri preotilor si credinciosilor sa evite participarea la slujbe in noaptea de Inviere in zonele unde au loc lupte, existand temerea ca bombardamentele ruse vor continua in perioada Pastelui ortodox. Mitropolitul a afirmat intr-o…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care s-a retras in ultimele luni de la mai multe evenimente publice din cauza problemelor de mobilitate, nu va fi prezenta la serviciul religios din ziua de Paste de la Windsor, a anunțat joi Palatul Buckingham, citat de The Guardian . Anunțul vine dupa ce suverana…

- Compania Aquatim, in parteneriat cu Fundația Aquatim, Apele Romane Banat și trei librarii binecunoscute și indragite de timișoreni – Carturești, La Doua Bufnițe și Librarul cu Papion -reia campania de educație informala „Sete de carte”. Organizatorii urmaresc incurajarea lecturii și a unui comportament…