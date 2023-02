Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Salvamont Poiana Brasov, este „cel mai mare numar de accidente inregistrat intr-o singura zi din ultimii ani”, relateaza Agerpres. „Paradoxal, pentru o zi in care partiile s-au prezentat in stare excelenta si conditiile meteo au fost cu vizibilitate buna, am inregistrat un numar foarte mare…

- Salvatorii montani de la Salvamont Poiana Brasov anunta ca sambata pe partiile din statiune s-a inregistrat cel mai mare numar de accidente produse intr-o singura zi, in ultimii ani. Peste douazeci de persoane au avut nevoie de interventia Salvamont, iar zece dintre acestea au fost preluate de ambulante…

- 24 de persoane s-au accidentat sau au ramas blocate in partea superioara a Masivului Postavarul și au avut nevoie de intervenția salvatorilor pentru a putea fi coborați, anunța Salvamont Poiana Brașov, care precizeaza ca este „cel mai mare numar de accidente inregistrat intr-o singura zi din ultimii…

- Salvamont Romania anunta, marti, ca sezonul de iarna a debutat ”in forta”, cu un numar ingrijorator de mare de accidente si a oferit cateva recomandari pentru turisti. ”In ultimele sezoane de iarna inregistram un numar extrem de mare de evenimente pe domeniile de practicare a sporturilor de iarna si…

- Salvamont Romania anunta, marti, ca sezonul de iarna a debutat ”in forta”, cu un numar ingrijorator de mare de accidente si a oferit cateva recomandari pentru turisti, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Salvamontiștii prahoveni și-au prezentat bilanțul anului 2022 - 678 actiuni de salvare ale persoanelor accidentate, disparute sau ratacite in zona montana si submontana a judetului; 5 persoane decedate; 17 persoane ranite grav, preluate de elicopterele IGAv-SMURD; 368 persoane, predate echipajelor…

- Salvamontistii au salvat 19 persoane in ultimele 24 de ore, noua fiind preluate de Serviciul de Ambulanta sau SMURD, iar una de elicopterul SMURD, pentru transport la spital, In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 19 apeluri prin care se solicita interventia de…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu considera ca Ilie Nastase „ar face un serviciu uriaș Romaniei” daca ar pleca din țara - cum a și spus de altfel ca va face, dupa ce a fost prins baut la volan, pentru a doaua oara, și apoi a jignit o jurnalista. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…