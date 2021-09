Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolii se bucura de una dintre cele mai grandioase sarbatori din lume dedicata artizanilor și artiștilor pirotehniști. Dupa ce a fost amanata de doua ori de la inceputul pandemiei, autoritațile din Valencia au hotarat sa organizeze Fallas, insa cu multe restricții.

- Cainele (Canis lupus familiaris) este una dintre subspeciile lupului cenușiu și reprezinta astazi o prezența constanta in viețile noastre. Cainii de azi, domesticiți, dupa cele mai noi studii, in urma cu aproximativ 10.000 de ani, sunt mereu prieteni devotați. Tocmai de aceea 26 august este ziua internationala…

- Nume grele precum Bayern, Arsenal și Valencia deschid intrecerile in Anglia, Spania, respectiv Germania. Chiar daca fotbalul european vine dupa aproape 2 ani in care pandemia de Corona Virus a blocat accesul suporterilor pe stadioane, și evident a influențat major bugetele cluburilor, tot am avut parte…

- Participantii la campania "PET=BILET", lansata de Metrorex, in parteneriat cu Eco Synergy si Rematholding, vor primi o cartela de metrou cu o calatorie in schimbul donarii a cinci deseuri, care pot fi PET-uri, sticle sau doze de aluminiu, informeaza joi prestatorul de transport public subteran.…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a primit 256 de cereri de finantare, in valoare de aproximativ 10,5 milioane de euro, prin intermediul submasurii privind instalarea tinerilor fermieri, componenta dedicata Diapora, a anuntat, marti, ministrul Agriculturii, Adrian Oros. "Ministerul…

- Accidentata, Simona a confirmat ca va sari si peste Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie - 8 august), dupa ce a ratat, pe rand, French Open si Wimbledon. Ceea ce inseamna ca, foarte probabil, constateanca isi va incheia cariera cu o singura prezenta la JO.

- Guvernul spaniol a aprobat "revenirea la normalitate" in ce priveste prezenta publicului in campionatele de fotbal si de baschet din aceasta tara, a anuntat joi ministrul Sanatatii, Carolina Darias, transmite AFP. Astfel, publicul va fi prezent la reluarea sezoanelor de fotbal si de baschet…

- Valoarea voucherelor este:400 lei pentru aparate de aer condiționat, inclusiv cele portabile, cu eficiența energetica la racire cel puțin A++ și uscatoare de rufe cu eficiența energetica cel puțin A++ 200 de lei pentru aspiratoare cu un consum de energie mai mic de 43 kWh/anUlterior, voucherele vor…