Stiri pe aceeasi tema

- Mai toate unitațile de invațamant turdene au organizat diverse activitați pentru a marca Ziua Culturii Naționale. Evenimentul a fost celebrat și de cei mai mici elevi ai Școlii Avram Iancu Turda, au citit și au recitat poezii dar au vizionat și o prezentare Power Point despre viața și opera poetului…

- Mihai Eminescu s-a nascut la 15 ianuarie 1850, la Botosani (și a copilarit la Ipotesti) fiind al saptelea dintre cei 11 copii ai caminarului Gheorghe Eminovici si ai Ralucai Eminovici. A publicat primul sau poem („La mormantul lui Aron Pumnul“) la varsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat sa studieze…

- Colegiul Național Pedagogic din Targu Mureș celebreaza Ziua Culturii Naționale și 174 de ani de la nașterea poetului Mihai Eminescu, celebrand cu acest prilej Zilele Școlii cu titlul "Numai Poetul". Cu aceasta ocazie foștii directori ai instituției au primit plachete și diplome de onoare. In 2023 colegiul…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman ” organizeaza, maine, ora 9.00, activitatea: „Ziua Culturii Naționale”. La eveniment participa elevii clasei a X-a, de la Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate, coordonați de profesor Roșu Ioana Florentina. Elevii vor vizita expoziția de carte dedicata…

- La Liceul Teoretic Liviu Rebreanu Turda, Ziua Culturii Naționale, care este marcata astazi pe 15 ianuarie, a fost celebrata in avans. In perioada 9-15 ianuarie 2024, cadrele didactice in colaborare cu biblioteca liceului și elevii, au sarbatorit Ziua Culturii Naționale printr-un vast program ce a cuprins:…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, Sectorul Cultural și Comunicații Media in parteneriat cu Sectorul Teologic Educațional, lanseaza a treia ediție a Proiectului Eparhial Cultural-Teologic intitulat „Mihai Eminescu – poet roman al rugaciunii și meditației”.…

- Ziua Culturii Naționale sarbatorita de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: Manifestari culturale cu elevii pentru omagierea poetului Mihai Eminescu și sarbatorirea zilei. PROGRAMUL Ziua Culturii Naționale sarbatorita de Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba: Manifestari culturale cu elevii…

- Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” organizeaza pe 14 și 15 ianuarie Zilele Eminescu – Ziua Culturii Naționale, care se vor cuprinde maimulte activitați ce se vor desfașura sub genericul Poezia și muzica.„In 14-15 ianuarie 2024, Memorialul Ipotești – Centrul Național…