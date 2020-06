Zi cu cer parțial noros In acest weekend, vremea ramane instabila cu cer parțial noros. Soarele rasare la ora 05:36. Pentru ziua de sambata, meteorologii au emis cod galben de instabilitate atmosferica valabil pentru toata țara. In zona noastra, soarele va fi mai generos, dar nu-i exclus sa apara ploi, iar pe locuri acestea pot fi de scurta durata, in cantitați insemnate insoțite de descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, vijelii și grindina. Soarele apune la ora 21:23. Temperaturile minime se vor situa intre 15 și 17 grade, iar cele maxime intre 19 și 23 de grade. Duminica, cer… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

