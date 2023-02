Stiri pe aceeasi tema

- "Nu ma surprinde decizia. Aceasta decizie reconfirma, in primul rand, slugarnicia institutiilor statului roman, si aici ma refer la ANAF. In seara asta am sa prezint pe larg acest subiect. O sa vorbim si o sa demonstrez furaciunea diseara (marti seara - n.r.)", a afirmat moderatoarea emisiunii "Culisele…

- Reinhard Florey, CFO (Chief Financial Officer) OMV Austria, este vineri, 27 ianuarie, intr-o vizita neprogramata la București pentru a se intalni cu conducerea OMV Petrom, deținuta de compania de stat austriaca.Miza vizitei de la București este taxa de solidaritate introdusa de UE in toate statele membre,…

- Reinhard Florey, CFO (Chief Financial Officer) OMV Austria, este vineri, 27 ianuarie, intr-o vizita neprogramata la București pentru a se intalni cu conducerea OMV Petrom, deținuta de compania de stat austriaca.Miza vizitei de la București este taxa de solidaritate introdusa de UE in toate statele membre,…

- Ministerul Finantelor a anunțat inaintea ședinței de Guvern ca a cerut clarificari de la Comisia Europeana privind aplicarea taxei de solidaritate, și ca aceasta va fi platita și de catre OMV Petrom.

- Deputatul european Siegfried Mureșan i-a cerut prim-ministrului Suediei sa pastreze pe agenda Consiliului aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Vicepreședintele Grupului PPE a susținut ca Romania și Bulgaria indeplinesc condițiile necesare pentru a adera la spațiul european fara frontiere interne și…

- Ambasadoarea Austriei la București și-a trimis adjunctul la intalnirea programata cu Klaus Iohannis. Șeful statului a discutat mai bine de o ora cu ambasadorii tuturor statelor membre ale Uniunii Europene, dupa eșecul aderarii. Dar romanii sunt mai uniți ca niciodata. Refuzul austricecilor reprezinta…

- Mulți dintre cunoscuții mei iubesc Uniunea Europeana (UE), dar nu au citit absolut nimic despre ea – de altfel, carți nu prea exista pe aceasta tema. Ei repeta doar mecanic ceea ce aud/vad in media. Majoritatea au copii plecați definitiv in țari UE și atunci apartenența Romaniei la UE ii amagește cu…

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV.„Colegiul Comisarilor va discuta astazi despre raportul MCV. Se pare ca va fi prezentata o analiza preliminara cu recomandari…