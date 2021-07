Stiri pe aceeasi tema

- Estimarile arata ca majoritatea economiilor UE vor reveni, pana la final de an, la nivelul PIB de dinaintea pandemiei, precizeaza Cosmin Marinescu, consilier prezidential pe probleme economice.

- Premierul Florin Citu a declarat luni ca rata somajului a scazut in fiecare luna din 2021 si a afirmat ca economia Romaniei are, datorita activitatii bune a Guvernului pe care il conduce, "cea mai rapida revenire dupa o

- Premierul Florin Citu a tranmis luni dimineata ca rata somajului a scazut in fiecare luna din 2021, iar Romania are cea mai rapida revenire dupa o criza economica din ultima suta de ani.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca „preturile au luat-o razna in timp ce Citu se viseaza iar pe calul alb al cresterii economice”. Dupa ce premierul a anuntat ca tara noastra are cea mai rapida revenire economica din istorie, Ciolacu a contraatacat, spunand ca „istorica este doar…

- Premierul Florin Cițu susține ca Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani. Reacția premierului vine dupa ce INS a anunțat...

- Premierul Florin Citu a declarat, marti dimineata, ca Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani, dupa ce INS a anuntat ca econimia a crescut cu 2,8% in primul trimestru din acest an.

- Produsul intern brut a crescut cu 2,8%, pe serie ajustata sezonier, in trimestrul I din 2021, comparativ cu trimestrul anterior, in timp ce, fata de aceeasi perioada a anului trecut, PIB nu a consemnat nicio modificare, conform datelor semnal publicate marti de Institutul National de

- Premierul Florin Citu afirma, marti dimineata, ca Romania are cea mai rapida revenire economica din istorie ca raspuns la cea mai mare criza economica din ultima suta de ani, dupa ce INS a anuntat ca econimia a crescut cu 2,8% in primul trimestru din acest an, conform News.ro. "Am promis,…