ZERO demisii la filiala PNL 3

Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Theodoru Un spectacol jenant s-a derulat, sambata, la PNL Sector 3. Deși liderul TNL Petruț Gheorghița anunța ca intreaga filiala demisioneaza pentru a i se alatura lui Ludovic Orban, la finalul zilei, secretarul general adjunct al PNL, Gheorghe Pecingina, a dezvaluit numarul demisionarilor: ZERO.…

- PNL mai pierde inca o filiala, dupa ce, miercuri, PNL Umbria – una dintre regiunile italiene care numara o comunitate semnificativa de romani – și-a anunțat, dizolvarea. Duminica dimineața, toți membrii filialei de tineret a PNL Sector 3 s-au așezat la coada pentru a-și depune demisiile din PNL. Petrut…

- Decepționat de noile imperecheri politice pe care le-a consimțit insuși președintele Romaniei, fostul lider PNL, Ludovic Orban a postat, miercuri, un mesaj pe Facebook, in care ii face un portret lui Iohannis – cel de astazi, care nu seamana deloc cu Iohannis cel de odinioara. “Ne-a mințit și a vrut…

- Ruptura generata in PNL de demisia fostului președinte al partidului Ludovic Orban, care a fost urmata rapid de plecarea din formațiune a 16 parlamentari, are primele efecte și in diaspora. PNL Umbria – una dintre regiunile italiene care numara o comunitate semnificativa de romani – și-a anunțat, miercuri,…

- Liderul PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu, a cerut, luni, intr-o postare pe Facebook, demisia lui Florin Cițu de la conducerea PNL. Motreanu, liderul liberal cu cele mai multe voturi la ultimele alegeri, susține ca Florin Cițu nu mai are niciun fel de autoritate morala in PNL. “Votul cerut…

- Liderul AUR a refuzat sa țina un discurs in cadrul dezbaterilor de la moțiunea de cenzura impotriva lui Cițu: “Nu o sa irosim nici o secunda pe Florin Cițu. La revedere”, a declarat Simion de la tribuna Parlamentului. In schimb, Simion a facut LIVE pe Facebook inainte de moțiune, cand s-a apropiat de…

- Liderul PNL Giurgiu, Dan Motreanu, taxeaza dur, intr-o postare pe Facebook, lipa de meritocrație din PNL, promovata de Florin Cițu și de susținatorii sai in alegerile din acest weekend, cand liberalii sunt așteptați sa-și aleaga conducerea. “Nu candidez pentru nicio funcție la acest congres al PNL,…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban a avut un mesaj ferm pentru colegii de partid care, alegand sa il susțina pe Florin Cițu, au ințeles ca trebuie sa il atace constat. Orban a spus ca nu i se pare normal ca pe anumite conturi de Facebook ale unor colegi sa fie atacat mai des decat…