Stiri pe aceeasi tema

- Rapid a caștigat derby-ul cu Dinamo cu scorul de 2-1 (1-1), sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, intr-un derby de traditie al fotbalului romanesc, disputat in etapa a 23-a a Superligii

- Antrenorul croat al lui Dinamo, Zeljko Kopic, 46 de ani, a afișat un zambet optimist inaintea confruntarii de pe Arena Naționala, intr-o fotografie speciala pentru GSP.ro. Tehnicianul a transmis fanilor, dar și adversarilor, care sunt așteptarile sale inaintea marelui duel cu Rapid. Dinamo - Rapid are…

- Cele doua rivale istorice pregatesc meciul de sambata seara de pe Arena Naționala, Dinamo și Rapid duelandu-se in jucatori și in bani. Zeljko Kopic il are la dispoziție pe Politic, așteapta sa vada daca ii poate folosi pe Velkovski și pe Milanov. Situațiile lui Ghezali și Larrucea s-ar putea lamuri…

- Derby-ul dintre Dinamo și Rapid, din etapa #23 a Superligii va avea loc sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. Meciul „a inceput” inca din aceasta saptamana, din cauza numarului de bilete pe care giuleștenii l-au primit. Marius Niculae (42 de ani), fost atacant important in istoria…

- Dinamo se pregatește de derby-ul cu Rapid. Partida va avea loc sambata, 27 ianuarie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala. „Cainii” traverseaza un moment extrem de complicat in Superliga. Trupa lui Zeljko Kopic este pe locul 15, cu 16 puncte acumulate dupa 22 de etape. De cealalta parte, giuleștenii…

- Gabi Balint (61 de ani), legenda Stelei, crede ca meciul Dinamo - Rapid va fi unul echilibrat. Dinamo - Rapid are loc pe Arena Naționala, sambata de la 20:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1 Chiar daca in meciul tur Rapid s-a impus fara drept…

- Dinamo a inceput cu stangul 2024 și a pierdut pe terenul Petrolului, scor 0-1, dupa o partida in care trupa lui Zeljko Kopic a suferit din punct de vedere ofensiv. Jair (29 de ani) a marcat unicul gol al partidei in minutul 80. „Cainii” nu au timp de lamentari și se pregatesc deja pentru derby-ul cu…

- Dinamo a anunțat ca a pus in vanzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, programat in etapa #23 a Superligii. Sambara, 27 ianuarie, va avea loc derby-ul dintre Dinamo și Rapid. Partida se va juca pe Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii. Prețul biletelor la Dinamo - Rapid „Cainii” au anunțat…