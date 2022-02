Stiri pe aceeasi tema

- NATO este ingrijorata ca Rusia ar putea crea un pretext pentru a invada Ucraina, a declarat secretarul general Jens Stoltenberg. „Suntem ingrijorați de faptul ca Rusia incearca sa organizeze un pretext pentru un atac armat impotriva Ucrainei, dar inca nu avem nicio certitudine cu privire la intențiile…

- Speram ca Rusia sa ințeleaga ca nu este in interesul sau sa inceapa un conflict. Este declarația facuta de ministrul roman de Externe pentru BBC. Bogdan Aurescu a reiterat faptul ca facilitatea de aparare anti-racheta din Romania nu reprezinta o amenințare la adresa Rusiei.

- Ministrul finantelor din Germania, liberalul Christian Lindner, a avertizat duminica aceasta ca o agresiune a Rusiei asupra Ucrainei ar atrage dupa sine sanctiuni dure, al caror continut a refuzat sa-l precizeze pentru a evita, potrivit lui, ca Moscova sa se pregateasca “din punct de vedere tactic”,…

- Generalul (r) iesean Vasile Roman considera ca Rusia nu isi permite sa inceapa un razboi in Ucraina pentru ca pierderile pentru Moscova ar fi mai mari decat castigurile. Vezi mai jos argumentele invocate de Vasile Roman pe pagina sa de Facebook. „VORBIM DESPRE UN RAZBOI CE NU VA FI Nu pornesti un conflict…

- Ucraina are o strategie de aparare a Cernobilului si zonei sale de excludere pentru ca, in ciuda radioactivitatii ridicate, se afla pe drumul cel mai scurt dintre Rusia si Kiev, capitala Ucrainei, potrivit unui reportaj New York Times.

- Secretarul Consiliului Național de Securitate și Aparare de la Kiev, Oleksi Danilov, i-a îndemnat pe ucraineni sa se odihneasca în liniste în perioada sarbatorilor de Craciun și Anul Nou. Potrivit oficialului, experții nu prevad o invazie a Ucrainei de catre Rusia, scrie agentia RBC,…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie in care condamna actuala concentrare de forte ruse la granita cu Ucraina si cere sanctiuni care sa prevada excluderea Rusiei din sistemul de plati SWIFT. „Rusia nu decide viitorul Ucrainei”, afirma eurodeputatii.

- Președintele Volodimir Zelenski a declarat ca forțele armate ale Ucrainei sunt capabile sa lupte impotriva oricarui atac din Rusia; țara a marcat luni Ziua Armatei cu o expoziție de vehicule blindate și ambarcațiuni de patrulare americane.