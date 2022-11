Zelenski vrea 20 de miliarde de dolari de la FMI Fondul Monetar International a anuntat miercuri ca a ajuns la un acord preliminar cu Ucraina care ar putea deschide calea pentru un program de imprumut, in conditiile in care Zelenski vrea sa obtina pentru țara sa pana la 20 de miliarde de dolari pentru a-si consolida rezervele si a-si acoperi nevoile bugetare, relateaza Agerpres conform Bloomberg. Acordul anuntat miercuri este unul la nivel de experti, care are nevoie de aprobarea board-ului FMI in saptamanile urmatoare, si care „va furniza o ancora pentru politicile macroeconomice si va cataliza sprijinul donatorilor”, a precizat institutia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

