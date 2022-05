Stiri pe aceeasi tema

- „Rusia nu va folosi arme nucleare in Ucraina,” a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe, Alexei Zaitsev, acuzandu-i pe cei care au sugerat ca Moscova ar putea lansa un atac nuclear de „minciuni deliberate”. Zaitsev a declarat reporterilor ca utilizarea armelor nucleare de catre Rusia…

- Ambasada SUA din Republica Moldova a emis o alerta de securitate pentru cetațenii americani aflați in Transnistria. De asemenea, Bulgaria le cere cetatenilor sai sa paraseasca urgent Republica Moldova. „Pe 25 și 26 aprilie au fost explozii in Tiraspol și langa Mayak, in regiunea separatista Transnistria.…

- ONU a acuzat vineri armata rusa de actiuni in Ucraina ce „pot intra sub incidenta crimelor de razboi” dupa invazia declansata la 24 februarie, si a constatat ca dreptul umanitar „a fost aruncat peste bord”, transmite AFP. „In ultimele opt saptamani, dreptul umanitar international nu doar a fost ignorat,…

- Un oficial de la Moscova a transmis ca Rusia va pune capat operațiunii din Ucraina atunci cand sarcinile vor fi indeplinite. Razboiul se va incheia atunci cand NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a ameninta Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului…

- „Operațiunea militara” din Ucraina se va incheia in momentul in care NATO va inceta sa mai foloseasca teritoriul ucrainean pentru a amenința Rusia, a declarat Alexei Polishchuk, un inalt oficial al Ministerului de Externe rus, pentru Tass, potrivit BBC.

- Ambasada Frantei in Ucraina, care a fost transferata la Liov (vest) la inceputul lunii martie dupa lansarea ofensivei ruse, se va intoarce la Kiev, dupa cum a anuntat diplomatia franceza joi seara, potrivit AFP. „Aceasta relocare va avea loc foarte curand si va face posibila aprofundarea sprijinului…

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a regretat joi absenta unui progres, la discutiile avute cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia), in privinta unei incetari a focului in Ucraina, relateaza France Presse si Reuters. ‘Am evocat o incetare a focului, dar nu s-a realizat niciun…

- La cateva ore dupa ce premierul israelian Naftali Bennett a discutat cu Vladimir Putin la Moscova, agenția rusa TASS a dat publicitații, in noaptea de sambata spre duminica, mai multe știri in care l-a citat pe unul dintre specialiștii de top ai ministerului de externe rus. Din știri se poate ințelege…