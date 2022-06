Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3 Un spital și mai multe apartamente din Harkov au fost lovite noaptea trecuta, anunța serviciile de urgența ucrainene, potrivit BBC. Un spital și zone rezidențiale din orașul Harkov, situat in nord-estul Ucrainei, au fost lovite de bombardamente in timpul nopții, anunța serviciile de urgența…

- Atacul Rusiei asupra Donbasului s-a „cam epuizat”, iar batalia pentru regiune se va termina in doua-patru saptamani, susține expertul militar britanic Mike Martin, scrie BBC . Acesta prezice ca „forțele ruse se vor prabuși in saptamani. Vom vedea ca Batalia pentru Donbas va culmina poate in urmatoarele…

- Cel mai important organism de investigație de stat al Rusiei a declarat ca analizeaza un raport al presei rusa care susține ca experți in sabotaj din forțele speciale britanice ale Serviciului Aerian Special (SAS) au fost dislocați in vestul Ucrainei.

- Republica Moldova l-a convocat vineri pe ambasadorul rus la Chisinau, Oleg Vasnețov, dupa ce, un general rus, comandantul adjunct al Districtului Militar Central, a vorbit despre invadarea Transnistriei , unde „exista fapte de oprimare a populației de limba rusa”, informeaza Agerpres. Ministerul de…

- Rusia vrea sa preia controlul total asupa sudului Ucrainei si regiunii Donbas, pentru a dispune de un pod terestru catre Peninsula ucraineana Crimeea, pe care a anexat-o in 2014, anunta vineri un oficial de rang inalt din cadrul armatei ruse, relateaza AFP. ”De la inceputul celei de a doua faze a operatiunii…

- Ministerul Apararii al Rusiei anunța obiectivele pentru cea de-a doua faza a „operațiunii speciale”. „Una dintre sarcini este stabilirea controlului deplin asupra Donbasului și a Ucrainei de Sud, ceea ce va permite crearea unui coridor terestru catre Crimeea și o ieșire catre Transnistria”, a declarat…

- Razboi in Ucraina, ziua 52. Ca raspuns pentru scufundarea navei Moskva in Marea Neagra, armata rusa a continuat astazi o serie de atacuri cu rachete asupra unor tinte din zona capitalei Kiev. Tot astazi, procurorul general al Ucrainei a confirmat ca 200 d