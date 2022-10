Zelenski: "Rusia pierde lupta pentru comunitatea internaţională" Volodimir Zelenski afirma in mesajul catre popor ca Rusia pierde lupta pentru comunitatea internationala, iar lumea nu va permite o intoarcere la vremurile de cuceriri coloniale. Acesta anunta ca in cursul saptamani, au fost mai multe steaguri ucrainene in Donbas si vor fi si mai multe. Zelenski a multumit presedintelui Biden si Congresului SUA pentru ca au oferit un sprijin suplimentar de peste 12 miliarde de dolari Ucrainei, relateaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

