Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Ucraina au efectuat, luni, un nou schimb de prizonieri, 22 de soldati ucraineni intorcandu-se acasa, a declarat un oficial ucrainean de rang inalt, citat de Agerpres . Andrii Iermak, seful administratiei prezidentiale a lui Volodimir Zelenski, a indicat ca printre militarii eliberati se afla…

- Ucraina a zadarnicit in cursul noptii o tentativa a unui grup de sabotori rusi de a traversa granita in nord, a scris ministrul de interne Ihor Klimenko pe aplicatia de mesagerie Telegram, relateaza Reuters. "Noaptea trecuta, in regiunea Cernihiv, garzile de frontiera au oprit o tentativa a unui grup…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat duminica, intr-o vizita la Ivano-Frankivsk, in vestul tarii, ca razboiul „ajunge pe teritoriul Rusiei, in centrele sale simbolice si in bazele sale militare”, relateaza AFP. Liderul de la Kiev a apreciat ca „este un proces inevitabil, natural si…

- Cel puțin 21.000 de mercenari Wagner au fost uciși in Ucraina in timpul invaziei rusești a țarii, a spus președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, duminica. Liderul ucrainean spune ca gruparea lui Evgheni Prigojin a suferit „pierderi enorme”, mai ales in estul Ucrainei, acolo unde luptau „cele mai…

- Vicepresedintele Consiliului Securitatii Rusiei, Dmitri Medvedev, un aliat apropiat al presedintelui Vladimir Putin, a declarat miercuri ca nu mai exista "limite morale" care sa impiedice Moscova sa distruga cablurile de comunicatii subacvatice ale inamicilor sai, dupa ce a calificat exploziile de la…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Summitul Comisiei Politice Europene din Republica Moldova, anunța GMSS. Pentru prima data de la izbucnirea razboiului in Ucraina, Volodimir Zelenski, figura centrala a rezistenței ucrainene in razboiul de agresiune declanșat de Rusia, se afla la…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…