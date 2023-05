Zelenski primește premiul Charlemagne: 'Ucrainenii vor face întotdeauna Europa mai puternică' Presedintele Volodimir Zelenski a ridicat duminica prestigiosul premiu Charlemagne in numele poporului ucrainean, acordat in onoarea serviciilor aduse Europei, incununand astfel o vizita in Germania in care a obtinut un nou ajutor militar si un sprijin calduros din partea Berlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro. Zelenski a venit cu avionul de la Berlin la Aachen, oras din vestul Germaniei, impreuna cu cancelarul Olaf Scholz, dupa ce a purtat discutii oficiale cu acesta in capitala germana. CITESTE SI live LIVE TEXT Razboi in Ucraina, 15 mai 2023 - Ucraina avanseaza puternic in zona… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

