Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe prim-vicesecretarul Consiliului National de Securitate si Aparare, Ruslan Demcenko, pe seama caruia o investigatie jurnalistica a pus un acord semnat in anul 2010 si care a favorizat ocuparea Crimeei de catre Rusia, relateaza luni agentia EFE. Potrivit publicatiei ucrainene The Kyiv Independent, decizia lui Zelenski are legatura cu respectiva investigatie publicata in noiembrie de Radio Europa Libera. Consilierul principal al lui Zelenski, Mihailo Podoleak, afirma insa ca eliberarea din functie a lui Demcenko – aflat in acel post din iunie…