Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat ca asistenta acordata Ucrainei de catre SUA pentru a contracara invazia rusa a „incetat complet”, din cauza lipsei unui acord in Congres pentru a continua sprijinirea autoritatilor de la Kiev. „Asistenta pe care le-o ofeream a incetat acum”, a declarat intr-o conferinta de presa…

- Oficialii de la Casa Alba și de la Pentagon au avertizat ca SUA nu vor mai putea in curand sa asigure aprovizionarea cu rachete interceptoare pentru bateriile sistemelor de aparare antiaeriana Patriot din Ucraina, relateaza sambata, 6 ianuarie, publicația americana The New York Times (NYT), potrivit…

- Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de „terorism deliberat” si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, transmite AFP. Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat miercuri seara ca industria de aparare a Ucrainei devine tot mai productiva si pregatita pentru un razboi modern, tehnologic, furnizand sute de mii de locuri de munca si avand potential pentru a deveni printre primele zece din lume, scrie news.ro. Zelenski…

- UPDATE 7:20 - Statele Unite ale Americii vin cu amenințari in fața țarilor care sprijina Rusia in razboiul cu Ucraina. Acestea ar risca sa piarda sprijinul financiar american.​Țarile de Jos vor livra Ucrainei 18 avioane de lupta F-16 pentru a ajuta țara in lupta impotriva forțelor Rusiei, a anunțat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns luni la Washington, unde spera sa obtina deblocarea unei asistente financiare esentiale, dar extrem de dezbatute in Congresul american, pentru tara sa, aflata in razboi cu Rusia, relateaza AFP. Statele Unite sunt cel mai important sustinator al Kievului,…

- Presedintele Joe Biden il va primi marti la Casa Alba pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru a discuta despre „nevoile urgente ale Ucrainei”, a anunțat duminica purtatoarea de cuvant a administratiei americane, Karine Jean-Pierre. „In contextul in care Rusia isi intensifica atacurile…

- Transportatorii rutieri polonezi, care blocheaza de mai mult de o saptamana principalele trei puncte de frontiera intre Polonia si Ucraina, au anuntat joi ca isi extind miscarea de protest prin blocarea a inca unui punct de trecere a frontierei, in urma esecului negocierilor dintre cele doua tari cu…