Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu - președintele Senatului și Marcel Ciolacu - președintele Camerei Deputaților au vorbit in intampinarea președintelui ucrainean.„Autoturismele au fost strivite de tancuri, femei și fete ucise de ruși, și nu avem inca toate detaliile torturii. Avem toate informațiile ca numarul de victime…

- Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului au aprobat discursului presedintelui Volodimir Zelenski din Parlamentul Romaniei, dupa ce Ambasada Ucrainei a confirmat disponibilitatea partii ucrainene de a desfasura evenimentul in data de 4 aprilie 2022, orele 19:00, respectiv discursul video al presedintelui…

- Conducerea Parlamentului discuta, in Birourile reunite, scrisoarea din partea Ambasadei Ucrainei in Romania prin care este confirmata disponibilitatea partii ucrainene de a desfasura evenimentul in data de 4 aprilie 2022, orele 19:00, respectiv discursul video al presedintelui Volodimir Zelenski in…

- Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat ca, in sedinta Birourilor permanente reunite ale celor doua Camere, va fi discutata solicitarea ca presedintele ucrainean Volodimir Zelenski sa se adreseze, luni, de la ora 19.00, in Parlamentul Romaniei."La ora 19.00. O sa fie doua discursuri, al presedintelui…

- Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului au aprobat discursului presedintelui Volodimir Zelenski din Parlamentul Romaniei, dupa ce Ambasada Ucrainei a confirmat disponibilitatea partii ucrainene de a desfasura evenimentul in data de 4 aprilie 2022, orele 19:00, respectiv discursul video al presedintelui…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a declarat, marti, la Constanta, ca presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului, fiind incepute o serie de ''comunicari'' in acest sens, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a avertizat pe oamenii din tara sa ca rusii se pregatesc sa bombardeze orasul Odesa, din sud-vestul Ucrainei, informeaza Le Figaro si Interfax Ucraina.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat in cursul noptii ca este pregatit sa lanseze negocieri cu Rusia pentru instituirea imediata a unui acord de incetare a confruntarilor militare, informeaza BBC News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…