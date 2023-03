Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat pe republicanul Kevin McCarthy, seful Camerei Reprezentantilor a Congresului Statelor Unite, sa viziteze Kievul, in contextul in care nemultumirea se amplifica in randul conservatorilor americani in legatura cu ajutorul

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat in discursul adresat națiunii ca presiunea Ucrainei și a lumii asupra Rusiei va continua. Kievul a anunțat ca pregatește o contraofensiva de primavara, menita sa rupa frontul rusesc din sud, intre Crimeea și Rusia continentala, scrie Rador. …

- Presedintele ceh proaspat ales, Petr Pavel, fost general al NATO, va promova legaturi stranse cu UE si va ajuta Ucraina sa reziste in contextul invaziei ruse, sustin analisti cu care a discutat France Presse. Pavel a castigat sambata alegerile prezidentiale, invingandu-l pe populistul miliardar Andrej…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat joi ca armata rusa va gasi o cale de a contracara, un „antidot” la sistemul de aparare aeriana Patriot pe care Statele Unite il vor furniza Ucrainei, aflata sub presiunea bombardamentelor Moscovei, relateaza Reuters si France Presse. „Cat despre Patriot, este…

- La Washington, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut provizii de imagini pentru cartile de istorie, precum si de promisiuni. Dar numai pe campul de lupta Ucraina va putea cu adevarat convinge Statele Unite si Occidentul sa o sustina in continuare, potrivit analistilor, comenteaza AFP, preluata…

- La peste 300 de zile dupa ce tara sa a fost invadata de Rusia, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a venit la Washington pentru discutii despre ceea ce ar putea urma in urmatoarele 300 de zile. Presedintele american Joe Biden si liderul ucrainean au parut sa faca un front unit, dar Biden nu l-ar…

- Presedintele rus Vladimir Putin va pronunta miercuri un discurs important si substantial, in cursul intalnirii cu responsabilii din domeniul apararii pentru a face un bilant al campaniei militare din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters. Presedintia rusa a declarat ca nu vede nicio sansa pentru…