Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a salutat sambata victoria tarii sale la Eurovision 2022 si a postat pe pagina sa de Facebook: "Curajul nostru impresioneaza lumea, muzica noastra cucereste Europa". "Vom face tot posibilul sa-i primim intr-o zi pe participantii si invitatii Eurovision in orasul Mariupol. Liber, pasnic, reconstruit!", a adaugat el despre acest oras-port din […]