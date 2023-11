Zelenski dezvăluie ce pune la cale: lucrează cu diverse ţări la realizarea unui amplu scut aerian Capacitatile sistemului ucrainean de aparare aeriana sunt in crestere, a declarat joi seara Volodimir Zekenski, care a sugerat ca Ucraina lucreaza cu diverse tari la realizarea unui scut aerian amplu, mentionand ca deocamdata nu poate oferi mai multe detalii din motive de securitate, scrie news.ro. Presedintele a aratat ca in cursul noptii anterioare Ucraina a reusit sa doboare 16 drone Shahed, de fabricatie iraniana, folosite de Rusia in atacurile sale. El a atras insa atentia ca Ucraina nu se bucura inca de o protectie suta la suta si a spus ca mai este inca mult de lucru, iar orase precum… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

