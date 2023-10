Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intervenție prin teleconferința la Adunarea Parlamentara a NATO de la Copenhaga, luni, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut comparație intre atrocitatile comise de teroristii Hamas in Israel și cele ale fortelor ruse in suburbiile Kievului anul trecut.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, condamna ferm atacurile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului, indreptate in principal impotriva populatiei civile, evidentiind dreptul acestei tari de a se apara."Condamnam ferm atacurile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului, care…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, sambata, ca aproximativ 800 de romani, pelerini, se afla in prezent in Israel, in care s-a decretat stare de razboi, dupa atacul Hamas. „Sunt in jur de 790 de romani, pelerini in acest moment in Israel. Și impreuna cu domna ministru de Externe cautam variantele ca…

- Generalul Oleksander Tarnavski a anuntat, marti, ca forțele pe care le conduce avanseaza in sudul țarii, in regiunea Zaporojie. De asemenea, Casa Alba a transmis ca pregatește un nou pachet de sprijin pentru Kiev, precizand ca SUA vor fi in masura sa continue chiar si "cateva luni" asistenta pentru…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a prezentat la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite-ONU, o disputa verbala fiind generata intre el și oficiali ruși prezenți, potrivit Reuters. Așezat la aceeași masa cu ambasadorul Rusiei, el și-a prezentat argumentele pentru inarmarea Kievului, impunerea…

- Contraofensiva ucraineana „nu a esuat”, dar drumul spre o victorie definitiva a Kievului in conflict este inca foarte lung, a apreciat seful Statului Major Interarme al SUA, generalul Mark Milley, intr-un interviu. Ucraina a lansat o contraofensiva in iunie pentru eliberarea teritoriilor ocupate de…

- Peste 200 de centre de inrolare militara au fost perchezitionate in Ucraina pentru a eradica un sistem de coruptie ce permite celor chemati in armata sa scape de aceasta, a anuntat marti Parchetul, in plina contraofensiva ucraineana, informeaza AFP. „Fortele de ordine au descoperit sisteme de coruptie…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a vizitat marti in regiunea sudica Zaporojie unitati ale fortelor armate implicate in contraofensiva Kievului pe frontul Melitopol, a anuntat biroul prezidential. Un detaliu a atras atenția – liderul ucrainean a mers imbracat altfel, intr-un tricou negru.…