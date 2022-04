Zelenski AVERTIZEAZĂ: „Rușii ar putea să se îndrepte spre Republica Moldova. E GENOCID! Trebuie opriți” Președintele ucrainean - Volodimir Zelenski a ținut un discurs pe care nu-l vom uita curand. Acesta și-a inceput discursul cu imagini cu victimele masacrului lasate in urma de armata rusa. El a subliniat ca 300 de oameni au fost torturați si impușcați. Zelenski a declarat ca in Ucraina se decide soarta intregii Europe și a avertizat ca dupa caștigarea unor orașe din sudul Ucrainei, rușii ar putea sa se indrepte spre Republica Moldova. „Stimate popor roman, impreuna trebuie sa oprim acesti oameni inadecvati care s-au obisnuit sa nu fie pedepsiti, ca li se permite orice. Ucraina nu este ultima tinta… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

- Dupa cateva momente cu probleme tehnice, președintele Volodimir Zelenski si-a inceput luni discursul adresat Parlamentului Romaniei invitandu-i pe parlamentari sa vizioneze un film care prezinta victimele masacrului facut de armata rusa la Bucha. „Priviți aceste imagini! Vor ramane in istoria lumii”,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, luni, ca sunt necesare noi sancțiuni impotriva Rusiei, mentionand ca trebuie inchise porturile pentru navele rusesti si oprit tranzitul marfurilor catre si din aceasta tara. „In prezent pe teritoriul Ucrainei se decide soarta intregii Europe Centrale…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luni, in cadrul unui discurs rostit in Parlamentului Romaniei, ca Moldova este urmatoarea ținta a agresiunii rusești și ca este fundamental sa fie aparata independența și statalitatea Republicii Moldova. „Ucraina nu este ultima ținta a agresiunii…

- „Avem nevoie de arme pentru a ne asigura cerul patriei, pentru a ne debloca orașele, acolo unde Rusia moare artificial de foame. Avem nevoie de astfel de arme care sa ne permita expulzarea ocupanților de pe pamantul nostru: avioane, tancuri, arme antiaeriene, obuze, rachete”, a subliniat Zelenski.El…

- Rusia este acum cea mai mare amenințare la adresa securitații noastre comune, spune premierul Nicolae Ciuca, dupa reuniunea șefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est. El afirma ca alegerea Rusia de a declanșa razboiul impotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate. „Alegerea…

- "Alegerea facuta de Rusia de a declansa razboiul impotriva Ucrainei a afectat grav climatul de securitate in regiunile Marii Negre si sud-estul Europei. Avem nevoie de coordonare in aceasta regiune, iar astazi am facut exact acest lucru. Lucrul impreuna este o abordare-cheie in conflictul managementului.…

- Secretarul american de stat Antony Blinken și-a amplificat avertismentul împotriva unei invazii ruse a Ucrainei, spunând ca daca „o singura forța rusa suplimentara” intra în Ucraina „într-un mod agresiv”, va avea ca rezultat un raspuns puternic din partea…