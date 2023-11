Zelenski, avertisment sumbru pentru ucraineni: estul țării urmează să fie supus unor încercări grele Președintele Volodimir Zelenski i-a avertizat duminica pe ucraineni sa se pregateasca pentru o noua ofensiva a trupelor ruse asupra infrastructurii, pe masura ce se apropie iarna, și a spus ca armata sa anticipeaza atacuri in teatrul de razboi estic, informeaza Rador Radio Romania. Un purtator de cuvant al armatei a declarat ca atacurile rusești asupra orașului estic Avdiivka s-au redus in intensitate, dar ar putea sa sporeasca in zilele urmatoare. Serviciile de informații militare ucrainene au declarat ca o explozie a ucis cel puțin trei militari ruși in orașul Melitopol, din sudul ocupat de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei avertizeaza in legatura cu apariția unor atacuri cibernetice vizand compania de stat Transgaz și in care sunt folosite imaginea și numele ministrului de resort, Ștefan Radu Oprea, informeaza Rador Radio Romania.Aceste incercari de frauda se bazeaza pe promisiuni exagerate de…

- Lupte grele in desfașurare: armata israeliana a preluat controlul in nordul Gaza (IDF)Potrivit ultimelor informatii, gruparea palestiniana Hamas a pierdut controlul in nordul Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al fortelor israeliene (IDF), relateaza Rador Radio Romania. Purtatorul de cuvant al IDF…

- Serviciile de informații britanice spun ca Rusia a suferit unele dintre cele mai mari pierderi de vieți omenești din acest an in luptele din estul Ucrainei. In regiunea Donețk continua asaltul masiv al rușilor pentru ocuparea unui oraș strategic.

- Explozia devastatoare, care se crede ca a ucis sute de persoane la spitalul Al-Ahli din orașul Gaza saptamana trecuta, a fost cauzata de o racheta lansata de o grupare militanta palestiniana, spun serviciile secrete americane, scrie CNN, conform Rador Radio Romania.Racheta s-a rupt pur si simplu…

- UPDATE 19:40 - SUA pregateste un pachet de cheltuieli de peste 2 miliarde de dolari, inclusiv ajutoare pentru Israel si UcrainaAdministratia presedintelui american Joe Biden pregateste un pachet de finantare in valoare semnificativ mai mare de 2 miliarde de dolari, care va include ajutor militar pentru…

- Lupte grele in estul Siriei: ciocniri soldate cu victime intre fortele pro-guvernamentale si cele conduse de kurziCiocnirile dintre luptatori proguvernamentali si forte conduse de kurzi, in estul Siriei, au cauzat moartea a cel putin 25 de persoane, potrivit unei organizatii de monitorizare, informeaza…

- In urma inundatiilor devastatoare din Libia peste 30.000 de persoane au ramas fara locuinte, a afirmat miercuri, 13 septembrie, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit DPA. Acest bilant se refera doar la orasul-port Derna, a precizat aceasta agentie ONU. Alte mii de persoane au…

- Ucraina a declarat luni ca trupele sale au eliberat așezarea Robotyne din sud-estul țarii și ca incearca sa avanseze mai departe spre sud in contraofensiva lor impotriva forțelor rusești, relateaza Reuters. Armata ucraineana a declarat saptamana trecuta ca forțele sale au arborat steagul național in…