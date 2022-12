Stiri pe aceeasi tema

Parlamentul german a adoptat o motiune care recunoaste, practic, drept genocid foametea devastatoare din Ucraina, din epoca sovietica, informeaza Rador.

Parlamentul german va defini drept ''genocid'' foametea provocata in urma cu 90 de ani de regimul stalinist in Ucraina, Holodomor, care astazi capata o noua rezonanta in contextul invaziei ruse, relateaza vineri AFP.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut vineri europenilor sa ramana uniți impotriva razboiului Rusiei, in timpul unei conferințe in Lituania, relateaza Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, sustine ca, de la declansarea razboiului, autoritațile ruse au deportat 11.000 de copii ucraineni, scrie Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca investigatorii au descoperit sute de crime de razboi comise in mai multe zone din Herson, care au fost abandonate de trupele ruse, care s-au retras pe malul estic al Niprului, anunța Rador.

Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat ca toata infrastructura critica a Hersonului a fost distrusa. Potrivit lui Zelenski, trupele ruse au lasat orasul fara caldura, electricitate, apa sau comunicatii, informeaza Rador.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a promulgat, vineri, legea privind inregistrarea voluntara a femeilor in armata, adoptata de Rada Suprema pe 7 octombrie, transmite RBC, potrivit Rador.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca Statele Unite ale Americii acorda cate 1,5 miliarde de dolari lunar pentru a sprijini bugetul ucrainean, scrie TASS, potrivit Rador.