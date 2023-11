Stiri pe aceeasi tema

- Romania este hotarata sa continue sa sprijine Ucraina „atat timp cat va fi nevoie”, a transmis, marti, presedintele Klaus Iohannis, in conferinta de presa comuna cu omologul de la Kiev, Volodimir Zelenski, aflat in vizita oficiala la Bucuresti, informeaza AGERPRES . „L-am asigurat astazi pe presedintele…

- Romania și Ucraina vor deveni oficial parteneri strategici. Anunțul a fost facut de președintele Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean va merge și in Parlament."Aceasta vizita are un caracter istoric. Ne dorim o relație bilaterala axata pe…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, venit joi intr-o noua vizita surpriza la Kiev, a declarat acolo ca trupele ucrainene „castiga teren putin cate putin” in contraofensiva impotriva armatei ruse, in timp ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a apreciat ca aderarea tarii sale la NATO…

- Autoritațile instalate de Rusia in Crimeea au declarat sambata, 16 septembrie, ca intenționeaza sa vanda aproximativ 100 de proprietați ucrainene, inclusiv una aparținand președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite The Guardian . Vladimir Konstantinov, președintele parlamentului din Crimeea,…

- Consilierul lui Zelenski, Mihailo Podoliak, propune Romaniei sa doboarele dronele rusești de langa granițele sale, „pe o anumita raza”. „Desigur, nimeni nu se asteapta ca NATO sa invoce articolul 5 si sa intre in razboi cu Federația Rusa din cauza unei drone cazute pe un camp romanesc. Nu este cazul.…

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.