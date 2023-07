Stiri pe aceeasi tema

- Moscova acuza ca Kievul planuieste un atac cu „bomba murdara” asupra centralei. Insa experții AIEA nu au gasit dovezi pentru niciuna dintre acuzații, dar au cerut rușilor acces suplimentar in centrala. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, acuza Rusia ca ar fi plasat dispozitive explozive pe acoperișurile…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca este dezamagit de faptul ca NATO nu va invita tara sa sa se alature Aliantei, in cadrul summitului NATO care va avea loc in luna iulie la Vilnius, in Lituania, informeaza Rador.Volodimir Zelenski a declarat pentru BBC ca perspectiva…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat la BBC ca s-a luat decizia ca pierderile armatei ucrainene in termeni de vieți omenești sa nu fie date publicitații.Intrebat de ce Ucraina nu da publicitații pierderile din razboi și daca ucrainenii merita sa știe acest lucru, Zelenski a raspuns:…

- Vineri, 28 aprilie, Rusia a lansat in timp ce oamenii dormeau, zeci de rachete si drone asupra unor orase din Ucraina, ucigand cel putin 16 persoane in primul atac aerian de amploare din ultimele aproape doua luni, relateaza News.ro . Atacurile, care au inceput in primele ore ale zilei de vineri , intervin…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a denuntat marti, 25 aprilie, un atac ”barbar” al Rusiei asupra unui muzeu din orasul Kupiansk, in nord-estul Ucrainei, o noua ”crima de razboi” care, potrivit acestuia, s-a soldat cu cel putin un mort si 10 raniti, relateaza AFP. De asemenea, liderul de la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat invitatia NATO de a participa la summitul Aliantei Nord Atlantice, preconizat sa aiba loc in zilele de 11 si 12 iulie la Vilnius, in Lituania, a declarat vineri secretarul general al Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski si-a reiterat, in discursul de joi seara, 20 aprilie, adresat compatriotilor, solicitarea ferma ca Ucraina sa primeasca invitatia de a adera la NATO la summitul de la Vilnius, din luna iulie, dupa ce in cursul zilei ii vorbise despre acest lucru si secretarului…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut garantii de securitate pentru tara sa inaintea summitului NATO din Lituania care va avea loc in luna iulie, informeaza dpa, preluata de Agerpres. „Garantii de securitate eficiente pentru Ucraina (…) sunt necesare chiar inainte de a ne alatura Aliantei”,…