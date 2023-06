Stiri pe aceeasi tema

- Comandamentul de sud al fortelor armate ucrainene a declarat ca ocupanții ruși au aruncat in aer barajul Nova Kahovka din regiunea ocupata Herson. Videoclipuri neverificate pe retelele sociale au aratat explozii intense in jurul barajului si apa care iese in valuri. Barajul, cu o inaltime de 30 de metri…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns la Summitul Comisiei Politice Europene din Republica Moldova, anunța GMSS. Pentru prima data de la izbucnirea razboiului in Ucraina, Volodimir Zelenski, figura centrala a rezistenței ucrainene in razboiul de agresiune declanșat de Rusia, se afla la…

- Atacul cu drone asupra Kremlinului din aceasta luna a fost probabil orchestrat de una dintre unitatile speciale de informatii militare ale Ucrainei, informeaza New York Times, citand evaluari ale agentiilor de spionaj americane, potrivit Reuters. Ziarul mai scrie ca atacul pare sa fi facut parte dintr-o…

- Atacul cu drone asupra Kremlinului din aceasta luna a fost probabil orchestrat de una dintre unitatile speciale de informatii militare ale Ucrainei, informeaza New York Times, citand evaluari ale agentiilor de spionaj americane. Ziarul mai scrie ca atacul pare sa fi facut parte dintr-o serie de operatiuni…

- Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a reacționat sambata, 13 mai, la afirmațiile fostului președinte american Donald Trump, care a spus ca ar pune capat razboiului din Ucraina in 24 de ore daca va fi reales președinte al SUA, informeaza CNN.In timpul vizitei lui Zelenski la Roma, acesta a fost intrebat…

- Administratia de la Kiev a acuzat, luni, Rusia ca ar fi modificat informatii din documentele secrete americane aparute online, dar, in acelasi timp, Kievul si-a modificat planurile operationale in contextul dezvaluirilor.

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat joi, 23 martie, liderilor UE reuniți la summit-ul Consiliului European de la Bruxelles, și a enumerat intarzierea livrarilor de arme cu raza lunga de acțiune și de avioane moderne printre factorii din cauza carora razboiul din țara sa risca sa se…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, ‘prioritatea’ pe care o acorda relatiilor ‘strategice’ intre Moscova si Beijing, doua ‘mari puteri’, declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…