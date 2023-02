Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost aclamat joi la Bruxelles de eurodeputati, care l-au aplaudat in picioare in plenul Parlamentului European, inaintea discursului sau, relateaza AFP. Zelenski a fost primit de presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola. ”Acest parlament a fost alaturi de Ucraina din prima zi si vom confirma astazi (joi – n.r.) ca vom continua sa fim alaturi de Ucraina pana la victorie”, a declarat Metsola in fata presei, cu putin inainte de sosirea lui Zelenski. Dupa vizite la Londra si Paris in urma cu o zi, Zelenski participa joi in capitala Belgiei la un…