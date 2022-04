Stiri pe aceeasi tema

- Mamele din Ucraina au inceput sa scrie pe spatele copiilor adresele si numerele de telefon ale rudelor, in cazul in care vor fi ucise in razboi Gestul disperat este considerat drept o ultima soluție pentru mamele care vor sa iși stie copiii in siguranța.Familiile ucrainene care se tem ca vor fi ucise…

- Diana Șoșoaca cere public, intr-un mesaj transmis pe Facebook, boicotarea discursului lui Zelenski, pentru ca ucrainenii au incalcat anumite drepturi ale etnicilor romani in Ucraina, potrivit Realitatea PLUS. „Zelenski urmeaza sa se adreseze Parlamentului Romaniei! Cu ce drept?! Ce vrea sa ne mai transmita…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a prezentat, in fața Parlamentului Romaniei, imagini șocante din Bucha: „Știm de peste 300 de oameni torturați”. Volodimir Zelenski și-a cerut scuze pentru duritatea imaginilor, menționand ca vrea sa arate ce a vazut și el la Bucha. „Priviți aceste imagini!…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va vorbi saptamana viitoare in Parlamentul Romaniei, anunța Florin Cițu, președintele Senatului, scrie digi24.ro „Discuție importanta cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal: președintele Volodimir Zelenski va susține un discurs in Parlamentul Romaniei. Ca președinte…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut germanilor și tuturor europenilor sa faca presiuni asupra Rusiei, pentru a obține pacea pentru Ucraina, scrie Rador cu referire la Radiochisinau.md. Potrivit lui Zelenski, este necesara închiderea tuturor porturile europene, pentru…