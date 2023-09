Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 558. Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, l-a demis pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, aflat in functie de la inceputul razboiului si l-a numit pe Rustem Umerov, un politician si om de afaceri cu origini in Crimeea.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski il va demite „in curand” - cel mai probabil saptamana viitoare - pe ministrul Apararii, Oleksii Reznikov, informeaza Ukrainska Pravda, care citeaza surse guvernamentale și parlamentare de la Kiev.

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, va fi demis in viitorul apropiat, iar șeful Fondului Proprietații de Stat, Rustem Umerov, i-ar putea lua locul, scrie Ukrainskaia Pravda citand surse din Cabinetul de Miniștri.

- Denis Șmihal, premierul Ucrainei, a declarat ca președintele Volodimir Zelenski va veni in Romania, fara sa ofere insa și alte detalii “Cred ca președintele Zelenski va veni in Romania, nu pot spune data, dar știu ca o va face”, a declarat la un post Tv premierul. Vizita premierului ucrainean vine…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca un obstacol serios pentru trupele sale este reprezentat de campurile de mine amplasate de rusi. Intr-un interviu aparut in editia de duminica a ziarului britanic The Guardian, ministrul ucrainean al apararii a vorbit despre campuri de…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, a declarat ca Ucraina va continua sa atace Crimeea ocupata și Podul Crimeea, care leaga peninsula ucraineana, anexata de Moscova in 2014, și teritoriul rus. In același timp, Rusia a efectuat bombardamente intense asupra orașului Odesa și regiunii Odesa,…

- Ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, spune ca are in vedere summitul NATO de anul viitor ca posibil moment pentru ca Ucraina sa fie admisa in alianța militara condusa de SUA, relateaza CNN.Reznikov a precizat ca summitul din iulie anul viitor programat la Washington, DC, va fi un moment-cheie,…

- Luptele s-au intensificat in Ucraina, in ultimele ore, in special pe frontul de est. Ministrul adjunct al Apararii a dat detalii despre ceea ce se intampla acolo. Intre timp, președintele Volodimir Zelenski, cel care a fost duminica in vizita la Odessa, a spus ca 'țarmurile ucrainene nu vor tolera niciodata…