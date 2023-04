Stiri pe aceeasi tema

- Fostul judecator CCR Augustin Zegrean a declarat miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, ca nu a fost prag pentru abuzul in serviciu nici pana si lucrurile au functionat, iar CCR nu poate sa spuna nici sa puna prag nici sa nu puna prag, el aratand ca nu stie de ce au dat judecatorii…

- Ionut Stroe, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat in emisiunea Proiect de tara: Romania, de la Prima News, ca a existat o imensa presiune publica si politica in legatura cu stabilirea acestui prag pentru abuzul in serviciu si in final in comisia s-a decis sa ramana

- Cancelarul german Olaf Scholz a evitat sa ofere un raspuns categoric atunci cand a fost intrebat despre scandalul pragului pentru abuzul in serviciu din Romania. Oficialul german a subliniat ca a observat progresele țarii noastre atunci cand vine vorba despre justițe.„Ne-am implicat și ne implicam…

- Presedintele Partidului Forta Dreptei, deputatul Ludovic Orban, considera ca amendamentul adoptat, miercuri, de Senat prin care pragul pentru abuzul in serviciu, care se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, se stabileste la 250.000 de lei reprezinta "o tradare" a celor care au protestat impotriva…

- Secretarul general al Senatului, Mario Oprea a explicat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News, despre achizitia a 20 de masini noi prin licitatie publica de catre Senatul Romaniei, ca autovehiculele actuale din parcul auto al institutiei au in medie 400.000 de km si o vechime…

- Deputatul Pavel Popescu (PNL) a declarat miercuri, in emisiunea Proiect de Tara: Romania!, de la Prima News TV, ca problema controlului parlamentar asupra serviciilor de informatii in mod eronat este prezentata in spatiul public ca fiind o problema a serviciilor de informatii, ci este o problema…

- Marian-Jean Marinescu, europarlamentar PNL a declarat luni, in emisiunea Proiect de Tara: Romania, de la Prima News TV, ca "aceasta situatie cu Canalul Bastroe nu trebuia rezolvata in public si in niciun caz cu o rafuiala intre membrii coalitie", si a precizat ca "trebuie sa aparam patrimoniul UNESCO…

- Ministrul Investitiilor, Marcel Bolos a declarat luni in emisiunea Proiect de tara - Romania, de la Prima News ca i-a spus premierului ca nu putem sa trimitem pe oricine la aceste negocieri pentru PNRR si ca e nevoie de persoane cu experienta pentru ca negociaza miliardele de euro ale Romaniei, anunța…