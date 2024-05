Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in jurul orei 12.30, in zona de competența a Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației, județul Maramureș, a fost descoperit corpul unui barbat fara semne vitale, in albia raului Tisa. Acesta a fost gasit la aproximativ 15 metri de malul romanesc, pe direcția localitații Sighetu Marmației.…

- Motocicliștii vor organiza simbata, 4 mai, o acțiune de salubrizare pe malul riului Bic, pe strada Calea Basarabiei la intersecția cu Strada Lunca Bicului din Chișinau. Potrivit organizatorilor, la activitate poate participa orice doritor, carora li se va pune la dispoziție echipamentul necesar, noteaza…

- VIDEO Cum arata malul Ampoiului, dupa petrecerea de Anul Nou a srilankezilor, la Alba Iulia: ”Totul e luna bec, mai frumos ca inainte” Cum arata malul Ampoiului, dupa petrecerea de Anul Nou a srilankezilor, de la Alba Iulia: ”Totul e luna bec, mai frumos ca inainte” Sambata, 27 aprilie 2024, malul raului…

- Situația in jurul construcției unei pensiuni turistice pe teritoriul Rezervației Peisagistice din Țipova, Rezina, a fost inspectata de echipa Noi.md. La fața locului, s-au deplasat și activiști civici, reprezentanți ai Fundației pentru Dezvoltare Ecologica EcoDava, care s-au aratat revoltați de felul…

- Mihai Traistariu, cunoscut inspecial pentru talentul sau muzical, a devenit și antreprenor. Se pregatește sa-și surprinda fanii și potențialii turiști, cu o noua investiție impresionanta. Interpretul iși extinde afacerea imobiliara, cu un apartament de lux la malul marii.

- Astazi, vremea placuta din municipiul Constanta a scos locuitorii de la malul marii la plimbare. Unii pe faleza, altii in parcuri, fiecare dupa preferinte.Astazi, vremea placuta din municipiul Constanta a scos locuitorii de la malul marii la plimbare. Unii pe faleza, altii in parcuri, fiecare dupa preferinte.…

- 100 de elevi si profesori au fost evacuati joi, 14 martie, de la școala din comuna Cavadinesti, judetul Galati, dupa ce un elev de clasa a VIII-a venit cu un obuz pe care l-a gasit pe malul raului Prut, anunța ISU Galați.Potrivit ISU Galati, elevul a luat proiectilul și l-a adus in incinta unitații…

- Ionuț Țene In istoriografia romaneasca s-a creat mitul ”bunului pastor” roman, crescator de vaci și oi refugiat din istorie direct in ”spațiul mioritic” ca sa-l parafrazam pe Lucian Blaga. O alta greșeala peremptorie a istoriografiei noastre este faptul ca romanii incep sa apara in evul mediu in istorie…