Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de sicrie plutesc pe Marea Mediterana, in Camogli, o stațiune din apropierea orașului Genova, Italia, scrie Daily Mail. Se pare ca s-a surpat o stanca pe care se afla un cimitir. I n imaginile surprinse imediat dupa eveniment pot fi observate zeci de scrie care plutesc printre moloz. Stanca s-a…

- Blocarea PUZ-urilor ar afecta atat proiecte aflate in derulare, cat și unele finalizate, iar ca impact decizia poate fi comparata cu un COD ROȘU pentru piața imobiliara. Afirmația lui Cițu care a starnit rumoare printre aleși: Dragi PSD-iști, puneți mana pe carte. Cititul nu a omorat pe nimeni…

- Romania ar putea primi, din luna aprilie, vaccinuri anti COVID de la a patra companie. E vorba de serul produs de Johnson & Johnson, a spus la Digi FM coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Afirmația lui Cițu care a starnit rumoare printre aleși: Dragi PSD-iști, puneți mana pe carte. Cititul…

- CSM a decis suspendarea temporara a judecatoarei pana cand Inspecția Judiciara va prezenta rezultatul cercetarii discipliniare. Afirmația lui Cițu care a starnit rumoare printre aleși: Dragi PSD-iști, puneți mana pe carte. Cititul nu a omorat pe nimeni Judecatoarea a vrut sa lase liber un…

- Romania raspunde solicitarii de asistenta internationala lansata de autoritatile din Slovacia. Acest raspuns exprima solutia concreta a SOLIDARITATII Uniunii Europene fata de statele membre.Autoritatile medicale din Slovacia au acum mai mult ca niciodata nevoie de ajutor, iar mesajul nostru este unul…

- Guvernul Romaniei trimite o echipa compusa din 5 medici si 9 asistenti medicali in Republica Slovacia.Romania raspunde solicitarii de asistenta internationala lansata de autoritatile din Slovacia. Acest raspuns exprima solutia concreta a solifaritatii Uniunii Europene fata de statele membre.Autoritatile…

- Un oradean in varsta de 47 de ani, cautat de autoritațile italiene dupa ce a fost condamnat la cinci ani de inchisoare pentru proxenetism, a fost prins in județul Bihor. Citește și: Noua tulpina Covid, prezenta deja in Romania? Valeriu Gheorghița nu exclude posibilitatea: 'Nu știm, dar orice…

- Autoritațile italiene au revizuit condițiile de intrare in Italia pentru persoanele care vin din Romania, astfel ca incepand cu 4 decembrie 2020 nu mai este necesara autoizolarea pentru 14 zile, daca se prezinta un test Covid negativ, realizat in ultimele 48 de ore de la intrarea pe teritoriul Peninsulei.