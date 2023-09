Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de incendii de vegetatie au izbucnit in ultimele 24 de ore si fac ravagii in centrul si nord-estul Greciei, dar si pe insula Evia. Cel putin o persoana a murit si doua au fost ranite. In regiunea Evros, de la granita cu Turcia, mai multe sate au fost evacuate.

- Ce poate fi mai romantic,. deca sa admiri stelele de pe cer aflat pe o plaja, sau sa admiri rasaritul de soare d epe un șezlong, alaturi de persoana iubita? Aici va oprim din visare, pentru ca va povestim ce au pațit doi romani in Grecia, dupa ce s-au așezat pe șezlonguri.

- In urma cu o zi, doi soți din județul Cluj și-au pierdut viața intr-un accident rutier grav in Grecia, in timp ce se aflau in mașina cu cei doi copii ai lor. Mașina lor a fost accidentata de un TIR, cu care a intrat in coliziune. Șoferul TIR-ului a facut declarații terifiante.

- O turista a murit marți pe o plaja a insulei Thassos din Grecia. Singura ambulanța existenta in zona a avut nevoie de aproape o ora pentru a ajunge acolo. Femeia de aproximativ 45-50 de ani din Cehia se afla in vacanța in pe o insula din nord-vestul Marii Egee. Potrivit martorilor, femeia s-a prabușit…