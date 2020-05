Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Stuttgart, a fost notificat de catre reprezentantii companiei angajatoare cu privire la decesul unui cetatean roman care isi desfasura activitatea in cadrul unei companii de prelucrare a carnii din Birkenfeld, Republica…

- Germania va plati pentru carantinarea și spitalizarea, unde este cazul, a celor peste 200 de angajați romani ai unui abator din Birkenfeld, care sunt infectați cu COVID-19, intrucat aceștia au asigurari medicale, scrie Agerpres.Ministerul Afacerilor Externe(MAE) precizeaza ca 500 dinnumarul total de…

- Un cetatean roman plecat in Germania la cules sparanghel a murit in urma infectarii cu noul coronavirus, scrie Der Spiegel. Victima, in varsta de 57 de ani, a fost gasita decedata in casa, in data de 11 aprilie, a confirmat si Ministerul de interne din Stuttgard.

- Un roman de 57 de ani aflat la cules de sparanghel in Germania a murit in urma infecției cu noul coronavirus. Potrivit publicației Der Spiegel, barbatul venise la munca in data de 20 martie. Muncitorul sezonier roman a fost gasit decedat pe 11 aprilie in landul Baden-Wurttemberg, la sud-vest de Freiburg.…