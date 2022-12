Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timisoreni au intervenit, miercuri dupa-amiaza, intr-o hala de productie a unei companii din Timisoara unde s-a produs o degajare mare de fum, 100 de persoane care lucrau in schimbul de zi autoevacuandu-se in siguranta, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Astazi, 22.12.2022, la ora 15:00, un telefon la 112 anunta o degajare de fum intr-o hala de producție și procesare a unui operator economic de pe strada Polona, nr.4, din Timișoara. La fața locului s-au deplasat de urgența 41 de pompieri cu 6 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de intervenție…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 15 decembrie 2022, in jurul orei 17:00, GRAUR SIMINA-GABRIELA ar fi plecat voluntar din Adapostul de zi și de noapte din municipiul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din Timișoara, județul Timiș. In data de 13 decembrie 2022, politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timiș au fost sesizați cu privire la faptul ca, in data…

- Pompierii a fost solicitați in aceasta seara, la ora 20:25, sa intervena la un operator economic de pe strada Polona, la ieșirea din Timișoara spre Utvin, pentru o degajare masiva de fum, echipajele fiind avertizate ca exista posibilitatea ca in interior sa fie inca persoane, dupa ce 169 de angajați…

- Alerta s-a dat la Serviciul Unic de Urgența 112. Vocea anunța ca la Liceul Catolic din Timișoara este amplasata o bomba. Polițiștii și pirotehniștii s-au pus imediat in mișcare, iar toți copiii au fost evacuați. S-a dovedit o alarma falsa, la fel ca și celeleate patru date de aceeași persoana, un adolescent…

- In urma apelului primit pe S.N.U.A.U 112, din data de 23.10.2022, ora 18:00 am fost solicitați sa intervenim in Timisoara, pe str. Zavoi, in urma unui miros puternic și ințepator care provoaca tuse. La fața locului au fost alertate urmatoarele forțe și mijloace: – 31 subofițeri și 3 ofițeri; – echipajul…