- 28 de persoane au fost reținute dupa cele 123 de percheziții care au avut loc miercuri in rețeaua salilor de jocuri de noroc. La percheziții s-au gasit cocaina, arme și peste 500.000 de euro. Cei care caștigau mulți bani in salile de joc nu intrau in posesia lor. In urma celor 123 de percheziții facute…

- Droguri evaluate la peste doua milioane de lei au fost ridicate de polițiștii din Balți, sub conducerea procurorilor Procuraturii municipiului Balți, in urma unor percheziții la domiciliile suspecților, care ar face parte dintr-un grup criminal, specializat in comercializarea substanțelor interzise…

- Percheziții: Doua persoane din Alba, REȚINUTE dupa ce ar fi folosit cardul unui pensionar, la jocuri de noroc online O femeie din Alba Iulia și un barbat din Santimbru au fost reținuți in urma perchezițiilor de joi, pentru operațiuni financiare in mod fraudulos. Cei doi sunt banuiți ca au folosit datele…