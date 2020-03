Stiri pe aceeasi tema

- Luni un barbat din Reșița a fost transportat la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara dupa ce a fost declarat pozitiv la infecția cu coronavirus. Marți o alta pacienta, in etate și revenita de curand din Spania, a ajuns și ea la spitalul de Infecțioase, dupa ce a fost depistata și aceasta pozitiv…

- Politistii din Dambovita atrag atentia ca falsi inspectori sanitari. Oamenii legii spun ca sarlatanii se folosesc in aceasta perioada de epidemia de coronavirus pentru a-i insela pe oameni.

- Un alt ofițer de la Poliția de Frontiera, de aceasta data din Iași, a fost diagnosticat cu noul tip de coronavirus. Acesta va fi cercetat penal pentru zadarnicirea bolilor, intrucat a ascuns in fața reprezentanților Direcției de Sanatate Publica cu privire la felul in care și-ar fi petrecut o noapte.

- A fost revolta in cartierul buzoian Simileasca, dupa ce localnicii au auzit ca in apropiere ar urma sa fie amenajat un loc de izolare pentru pacienții infectați cu noul coronavirus. Isteria a fost alimentata de zvonul ca intr-un modul din apropierea caselor a fost izolat deja un bolnav. Cateva zeci…

- Direcția de Sanatate Publica Alba a transmis, duminica, faptul ca rezultatele de la testul de coronavirus au ieșit negative pentru inca doua doua persoane din Alba. Știrea inițiala Un barbat și o femeie din județul Alba, intorși recent din Italia și aflați in autoizolare, au sunat, sambata dimineața,…

- Politia iraniana a anuntat azi ca a arestat 24 de persoane, acuzate ca ar fi postat pe internet mesaje false, menite sa raspandeasca panica, despre epidemia de coronavirus, informeaza agentia ISNA, citata de...

- Dupa ce, miercuri dimineata, Grupul de Comunicare Strategica a precizat ca 26 de persoane se afla in carantina, iar alte 2.077 de persoane sunt monizorizate la domiciliu, acum autoritatile au facut un nou anunt. Astfel, nu mai putin de 28 de persoane se afla in carantina, in Braila.

- Sute de persoane s-au strâns vineri seara sa protesteze la Grand Central Terminal în New York fața de prezența din ce în ce mai mare a poliției la metrou, iar mai multe persoane au fost arestate, relateaza The Guardian. Demonstranții cer și transport gratuit, potrivit presei straine.…