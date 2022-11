Zeci de percheziţii şi arestări. Descoperiri după descinderile la traficanţii de droguri In urma unei actiuni a DIICOT Neamt, care a avut in penultima zi a acestei saptamani pe linia combaterii traficului si consumului ilicit de droguri de risc si mare risc, dupa sapte perchezitii zece persoane au ajuns la audieri, dintre acestea patru fiind retinute, iar pentru a cincea s-a propus emiterea unui mandat de arestare […] Articolul Zeci de perchezitii si arestari. Descoperiri dupa descinderile la traficantii de droguri apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

