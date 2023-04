Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de pasageri au ramas blocați pe Aeroportul Otopeni, dupa ce nu s-au putut imbarca in zborul spre Germania in prima zi de Paște. Aceștia susțin ca Wizz Air ar fi vandut mai multe bilete, decat locurile disponibile, iar compania neaga acuzațiile.

- Ionuț Culea, 34 de ani, romanul decedat in accidentul feroviar de langa Larissa , in urma caruia cel puțin 57 de oameni au murit , era stabilit de patru ani in Grecia si lucra la Salonic. Cand a avut loc tragedia, se intorcea de la Atena, unde daduse exemen pentru permisul de conducere, potrivit ObservatorNews…

- Compania aeriana Air Connect incepe, din data de 27 martie, curse regulate de pe Aeroportul Internațional Henri Coanda din București spre Aeroportul Internațional Maramureș si retur. Sunt prevazute doua curse pe saptamana, respectiv luni si vineri. Luni: plecare Baia Mare – 17.15, sosire Bucuresti –…

- Romeo Vatra a declarat, marti, pentru News.ro, ca exista o cerere mare pentru legaturi aeriene directe de la Iasi catre vestul tarii, dar ca marea problema e lipsa companiilor aeriene care sa poata opera aceste zboruri. ”Avem nevoie de curse noi interne de la Iasi catre Timisoara si Cluj-Napoca. Exista…

- In luna martie, compania aeriana Wizz Air va suspenda cinci rute spre și dinspre aeroporturile din București, Cluj Napoca, Iași și Sibiu. In special, romanii care lucreaza in strainatae vor fi afectați de modificarile facute de compania aeriana.

- Compania aeriana Ryanair a raportat luni cel mai mare profit dupa impozitare pentru trimestrul octombrie-decembrie consemnat vreodata. Reprezentații companiei ca rezervarile din ultimele saptamani pentru zboruri de Paste si de vara au fost ”foarte solide”, stimulate de cererea calatorilor asiatici si…