Zeci de mineri, blocați în subteran! Protestele continuă în Valea Jiului La mina Lupeni, 64 de mineri se afla inca in subteran, in semn de protest. Mulți dintre ei au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce li s-a facut rau. La suprafața, colegii lor și rudele au revenit pentru a-și cere drepturile., noteaza G4Media.ro Basescu se ia de bugetari: E furt! Trebuia sa-i lasam sa lucreze cu creionul chimic O delegație a minerilor s-a intalnit cu premierul Florin Cițu și ministrul Energiei Virgil Popescu. In urma discuțiilor Guvernul a adoptat o ordonanța care sa garanteze plata salariilor integrale catre mineri incepand de saptamana viitoare. Chiar și așa, minerii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In jur de 80 de mineri din Lupeni au continuat, sambata, protestul declansat in subteran in urma cu trei zile, din cauza ca nu si-au primit salariile la timp. Mai multi mineri de la exploatarea de huila Vulcan au venit la sediul Minei Lupeni, unde au ramas in sala de apel, in spirit de solidaritate,…

- Aproximativ 80 de mineri de la exploatarea de carbune Lupeni au continuat sambata dimineata protestul in subteran, declanșat in urma cu trei zile, din cauza ca nu si-au primit salariile la timp. Minerii de la mina Livezeni au incheiat protestul vineri seara, dupa ce au aflat rezultatul negocierilor…

- Aproximativ 80 de mineri de la exploatarea de carbune Lupeni au continuat, sambata dimineata, protestul declansat in subteran, in urma cu trei zile, din cauza ca nu si-au primit salariile la timp.Mai multi mineri de la exploatarea de huila Vulcan au venit la sediul Minei Lupeni, unde au ramas in sala…

- Presedintele executiv al sindicatul uiMuntele, Alin Sin, a declarat sambata, pentru News.ro, ca la Lupeni continua protestul minerilor, pentru a cincea zi consecutiv acestia fiind blocati in subteran. „Dimineata, undeva la 60-65 de colegi erau cantonati in subteran. Restul, au mai iesit pentru ca unii…

- Discuții pentru rezolvarea crizei minerilor de la Lupeni, blocați in subternan. Premierul Florin Cițu și ministrul Energiei, Virgil Popescu, au avut, in aceasta dupa-amiaza, o intalnire-fulger, chiar inaintea sedintei de Guvern, pentru a cauta soluții in cazul celor aproximativ 100 de ortaci nemulțumiți…

- Cei aproximativ o suta de mineri de la Livezeni care s-au blocat in subteran, vineri, nemultumiti ca nu si-au primit salariile restante si din solidaritate cu colegii lor de la Lupeni, au incetat protestul, dupa ce li s-a promis ca la jumatatea saptamanii viitoare isi vor primi salariul. Potrivit…

- Peste 100 de mineri de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, continuau, joi dimineata, protestul prin care au refuzat sa iasa din subteran, nemultumiti de intarzierea de aproape 10 zile cu care ar urma sa-si primeasca salariile, a declarat presedintele executiv al Sindicatului „Muntele”,…

- Aproximativ 120 de mineri de la exploatarea de huila Lupeni, din Valea Jiului, continuau, joi dimineata, protestul prin care au refuzat sa iasa din subteran, nemultumiti de intarzierea de aproape 10 zile cu care ar urma sa-si primeasca salariile, a declarat presedintele executiv al Sindicatului "Muntele",…