Stiri pe aceeasi tema

- Conform Ordonanței de Urgența aprobata de Guvernul Romaniei, achiziția maștilor de protecție a fost realizata prin procedura de negociere fara publicare prealabila in condițiile prevazute de legislația in vigoare și in baza necesarului realizat de catre autoritațile publice locale. In urma finalizarii…

- 115 milioane de masti in valoare de 73,6 milioane de lei fara TVA vor fi transportate direct la directiile de sanatate publica in maximum sapte zile si vor fi distribuite celor aproximativ 2.300.000 de beneficiari cu ajutorul asistentilor medicali comunitari si ai mediatorilor sanitari. Fiecare persoana…

- Ministerul Sanatatii a anuntat ca a finalizat miercuri achizitia mastilor de protectie pentru familiile si persoanele defavorizate. Potrivit unui comunicat al MS transmis Agerpres, conform ordonantei de urgenta aprobate de Guvern, achizitia mastilor de protectie a fost realizata prin procedura de negociere…

- Guvernul a aprobat acordarea de masti de protectie pentru 2,3 milioane de persoane din categoriile defavorizate, a anuntat joi ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Am adoptat astazi in sedinta de guvern o ordonanta de urgenta privind acordarea de catre Ministerul Sanatatii, prin Directiile de Sanatate…

- De la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in data de 7 mai, un numar de 100 de cadre medicale au fost declarate pozitiv cu COVID-19, iar 16 dintre acestea sunt deja vindecate si externate, a anunțat joi, 7 mai, conducerea Direcției de Sanatate Publica Mureș. Potrivit sursei citate, intr-unul…

- In prezent, la nivelul Direcției de Sanatate Publica Mureș funcționeaza șase linii telefonice speciale COVID-19, dintre care un numar de telefon fix și cinci numere mobile, a informat conducerea instituției, la solicitarea cotidianului Zi de Zi. Liniile telefonice, deservite de 15 dispeceri Astfel,…

- Ultimele date ale Direcției de Sanatate Publica Mureș arata o creștere a numarului de imbolnaviri in randul personalului angajat din spitalele mureșene. Din totalul de 76 de cadre medicale confirmate pozitiv cu COVID19, 35 sunt angajate ale Spitalului Clinic Județean de Urgența, din care 21 la UPU SMURD.…

- La solicitarea cotidianului Zi de Zi, conducerea Direcției de Sanatate Publica Mureș ne-a pus la dispoziție informații referitoare la numarul de teste COVID-19 efectuate in județul Mureș, defalcat pe zile, in perioada 15 martie – 15 aprilie. Astfel, in perioada de referința in județul Mureș au fost…