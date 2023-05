Stiri pe aceeasi tema

- Imagini dramatice cu dezastrul provocat de inundații, in Italia. Mii de oameni au fost evacuați din calea apelor, insa din pacate sunt și victime. Cel puțin trei persoane au murit, au anunțat autoritațile, miercuri, potrivit Reuters. Și mii de oameni au fost evacuați din locuințe in urma inundațiilor…

- Un ciclon mediteranean care se apropie in viteza de Romania a facut ravagii pe unde a trecut. In Italia a adus peste 100 de litri de apa pe metru patrat. Iar Croatia este la un pas de starea de urgenta. Multe rauri si-au dublat nivelul in 48 de ore si au trecut de cinci metri. In zonele inundate, barca…

- Incendiul a izbucnit la o cladire de patru etaje din Hațeg. Locatarii au sunat de urgența la 112, iar la fața locului au ajuns mai multe echipaje ale pompierilor.50 de oameni au ieșit singuri din bloc, iar unul dintre ei s-a intoxicat cu fum. Acesta a primit ingrijiri medicale la fața locului, insa…

- Atacurile sangeroase au pus stapanire pe Serbia! Dupa cele doua incidente revoltatoare, in urma carora au fost omorați oameni, ministrul de Interne a declarat stare de urgența in țara și a reacționat imediat. Autoritațile vor impune cateva masuri urgente, astfel incat sa nu se mai repete aceste incidente.

- 10 oameni au fost uciși intr-un atac armat comis in portul Guayaquil, capitala economica a Ecuadorului. Autoritațile au instituit deja starea de urgenta din cauza violentei legate de traficul de droguri. 12 persoane, ciuruite de gloanțe Atacul, care s-a produs sambata, spre miezul noptii, a avut loc…

- Locatarii unui bloc din Gaești, județul Dambovița, au fost evacuați aseara, dupa ce un panou electric de la parterul cladirii a luat foc, informeaza Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența. In total, 44 de locatari au fost evacuati din blocul unde a izbucnit incendiul, transmite Inspectoratul…

- Fiecaruia dintre noi, macar odata ni s-a intamplat sa vem probleme cu banca, fie din cauza unor erori de sistem, sau din alte motive, dar macar am știut ce și cum sa facem. Dar cand vorbim de o femeie de 91 de ani, deja totul devine mai mult decat o simpla eroare, mai ales atunci […] The post Cum a…

- Un incendiu puternic a izbucnit, miercuri dimineața, la un fost camin de elevi din Craiova. Din primele date nu sunt victime, iar la fața locului acționeaza, mai multe echipaje de pompieri, au transmis reprezentanții ISU Dolj. Alarma a fost data de oameni in jurul orei 06:00 dimineața. Cladirea este…