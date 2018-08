Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de argentinieni s-au adunat marti in fata parlamentului din Buenos Aires, pentru a cere ridicarea imunitatii parlamentare a fostei presedinte Cristina Kirchner, suspectata de implicare intr-un mare scandal de coruptie, informeaza miercuri AFP. "Cristina, la inchisoare!", scandau…

- "Nimeni nu m-a platit vreodata pentru ca eu sa semnez un decret sau altul si nici pentru a obtine mijloace de la guvernul meu", a explicat fosta presedinta pe contul sau Twitter, ca raspuns la acuzatiile aduse de suspecti care au decis sa colaboreze cu justitia, informeaza AFP. Mai multi…

- Cristina Kirchner, presedinte al Argentinei in perioada 2007-2015, a mers luni dimineata la tribunalul Comodoro Py din Buenos Aires, unde a depus o declaratie scrisa la biroul judecatorului Claudio Bonadio, insarcinat cu investigarea cazului - 160 milioane dolari mita platiti de companii administratiei…

- Fosta presedinta a Argentinei, Cristina Kirchner, a comparut luni in fata unei instante in cadrul unui vast scandal de coruptie izbucnit in timpul presedintiei sale, denuntand o 'persecutie politica' din partea unui judecator 'partinitor', relateaza AFP, preluata de Agerpres. Cristina Kirchner,…

- Senatul argentinian a respins joi un proiect de lege care prevedea legalizarea avortului facultativ, o infrangere pentru o miscare fundamentalista care s-a apropiat mai mult ca niciodata de obtinerea dezincriminarii acestei proceduri in tara natala a Papei Francisc, informeaza Associated Press.

- Protestatari pro-avort au aruncat cu pietre si sticle si au incendiat gramezi de gunoaie la doar cativa metri de intrarea in Parlamentul din Buenos Aires, dupa ce Senatul argentinian a votat impotriva legalizarii avortului. Politia a ripostat folosind gaze lacrimogene si mai multe persoane au fost arestate.…

- Zeci de mii de persoane au manifestat luni la Buenos Aires impotriva incheierii unui acord cu Fondul Monetar Internațional (FMI) și a politicii de austeritate economica a președintelui Mauricio Macri, scrie AFP.