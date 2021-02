Frontierele Germaniei cu Cehia, Slovacia și regiunea austriaca Tirol au fost inchise ca masura de prevenție impotriva raspandirii noilor tulpini de coronavirus. Din aceasta cauza zeci de mii de cetațeni au fost intorși din drum la granița. Aproximativ 45.000 de persoane din țarile menționate sunt afectate de aceasta decizie a Berlinului intrucat acestea lucreaza in Germania. „Incepand cu miezul nopții, poliția federala a verificat 770 de persoane la frontiera bavareza. Dintre aceste 770 de persoane, 288 nu au fost lasate sa intre in țara. In acest timp, peste 1.000 de persoane au fost verificate…